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محافظ شمال سيناء يكرم عددا من الأطباء فى يوم الطبيب السيناوى

الجمعة، 29 مارس 2019 03:41 م
محافظ شمال سيناء يكرم عددا من الأطباء فى يوم الطبيب السيناوى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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كرم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم عددا من الأطباء بالمحافظة خلال مشاركة نقابة الأطباء الأحتفال بيوم الطبيب السيناوى ، والذى نظم على ساحل مدينة العريش بحضور الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش،  والدكتور عبد العاطى سليمان امين عام نقابة أطباء شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء والدكتور سليمان عرادة مدير التأمين الصحى بالمحافظة ، وقيادات مجتمعية ونواب.

واعرب الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء ، عن افتخار أطباء المحافظة بمشاركة المحافظ بصفته لأول مرة احتفالهم السنوى بالطبيب السيناوى.
وقدم سلام من على ارض سيناء التحية والتقدير للقيادة السياسية على دورها فى سيناء .
 
وقدم محافظ شمال سيناء، التحية لكل أطباء شمال سيناء على دورهم فى خدمة المحافظة، وقال محافظ شمال سيناء " اعلم كم الضغط على الاطباء ، واعتذر لكم عن اى  ضغط من الاهالى العاديين اثناء نقل مرضاهم ".
 
واكد أنه على استعداد لتخصيص أرض لانشاء مقر لنقابة الاطباء بشمال سيناء، وكل جهة نقابية جادة بشرط جدية القيام بأعمال الإنشاء.
 
وسلم محافظ شمال سيناء، ونقيب أطباء شمال سيناء  الدروع وشهادات التقدير للمكرمين وهم الاطباء محالين للمعاش ،  الدكتور حمدى صالح ، والدكتوره سهير صابر ، والدكتور نصار نايف ، والدكتوراه ايمان عوض ، والدكتوراه عواطف امين ، والدكتور سامى مصطفى ، والدكتور حسن محمد ، والدكتور مخمد ابراهيم ، والدكتور محمود مسلم ، والدكتور وليد خالد ، والدكتور كمال سند، والدكتور حسن عبد المنعم ، والطبيب المثالى على مستوى المحافظة الدكتور محمد العبد الشوربجى، والدكتوراه رانيا سعد.
 
وأبناء الاطباء المتفوقين وهم اسراء ايمن الفار ، وفرح عناد  وصفاء عماد وزهراء سعيد وأروى سعيد وإياد طارق شوكه.
تكريم أطباء لحصولهم على دراسات عليا وهم الدكتور ماجد عياد، والدكتور كريم على حسن .
وكرمت  نقابة الأطباء  محافظ شمال سيناء  ورئيس جامعة العريش بأهدائه درع النقابة .
 

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