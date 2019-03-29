محافظ الجيزة يقرر صرف بدل إيجار لـ84 من أهالى عشش السكة الحديد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة صرفت مبلغًا ماليًا يصرف شهريا لـ84 من أهالى عشش السكة الحديد بحى الدقى، بدل إيجار شهرى لحين تطوير المنطقة.

وأضاف محافظ الجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة وفرت 40 وحدة سكنية لسكان المرحلة الثالثة، من أهالى منطقة عشش السكة الحديد.

وأوضح راشد، أن المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، تنشئ وحدات سكنية لاستيعاب سكان المرحلة الرابعة بعشش السكة الحديد، والتى يجرى إنشاؤها فى المنطقة نفسها.