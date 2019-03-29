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محافظ أسيوط: توصيل شبكات مياه للمناطق المحرومة

الجمعة، 29 مارس 2019 02:32 م
محافظ أسيوط: توصيل شبكات مياه للمناطق المحرومة توصيل شبكات مياه للمناطق المحرومة
أسيوط - هيثم البدرى
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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، عن بدء تنفيذ برنامج الحكومة في دعم القرى الأكثر احتياجًا في المرحلة العاجلة خلال 3 أشهر في قطاعات التربية والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والري وسد فجوات التنمية بالقرى والنجوع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز وشركات مياه الشرب والهيئة القومية لتنفيذ مشروعات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وعمل محاضر تنسيقية انضمامية بين رؤساء الشركات ورؤساء الوحدات المحلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع أو القيام بأية أعمال حفر أو تكسير في الطرق أو الأراضي لافتًا إلى إنه تم البدء الفعلي بالتوسع في توصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة بقرى الزاوية بمركز أسيوط وبعض المناطق بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج ودق بئر مياه ارتوازي بمحطة مياه عرب العمايم بمركز منفلوط وجارى العمل في إحلال وتجديد بعض خطوط المياه وتوصيل شبكات مياه جديدة ببعض المناطق المحرومة بقرية دير الجنادلة بمركز صدفا فضلًا عن التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال المهمات الكهروميكانيكية لمحطة معالجة عرب المدابغ بطاقة 60 ألف م3/يوم.

وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، أنه جاري الانتهاء من توصيل شبكات مياه الشرب إلى بعض المناطق المحرومة بقرى الزاوية بمركز أسيوط ودوينة بمركز أبوتيج ودق بئر ارتوازى بعرب العمايم بمركز منفلوط خلال 10 أيام على أن يتم استكمال توصيل المياه بباقي القرى والنجوع وفقًا لخطة التنمية بالمحافظة.

 

 

 

 

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