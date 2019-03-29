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مجمع البحوث الإسلامية يرد على سؤال حكم إلقاء السلام عند دخول المنزل الخالى

الجمعة، 29 مارس 2019 05:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية يرد على سؤال حكم إلقاء السلام عند دخول المنزل الخالى لجنة الفتوى - أرشيفية
كتب لؤى على
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ما حكم إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد أحد به؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
يستحب إلقاء السلام عند دخول البيت وجد أحد فيه أو لم يوجد، قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار” يستحب أن يقول: بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا؛ لقول الله تعالى: "فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة".
 
وقد ثبت عن الصحابة إلقاء السلام على البيت غير المسكون فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
 
وقال القرطبي: والأوجه أن يقال: إن هذا عام في دخول كل بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

فتاوى




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