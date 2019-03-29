متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

كتبت هدى أبو بكر

تمثل قاعدة بيانات الناخبين الحلقة الأهم فى العملية الانتخابية أو أى استحقاق دستورى، فهى الأساس التى بناءً عليها تتم العملية الانتخابية، بل إنها الخطوة الأولى لإجراء انتخابات أو استفتاءات صحيحة ونزيهة، ومنذ أن أوكل القانون مهمة تحديث قاعدة بيانات الناخبين للجنة التى تدير الانتخابات، والتى تتمثل حاليا فى الهيئة الوطنية للانتخابات، لا تتوقف عمليات تحديث هذه القاعدة.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين وهى:

1 - قاعدة بيانات الناخبين، هى مجموع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب ممن بلغوا سن 18 عاما ومن غير الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة حقوقهم السياسية ، وتحتوى على المعلومات الأساسية عن كل فرد (الاسم - الجنس - تاريخ الميلاد).

2 - تضم قاعدة البيانات حاليًا ما يزيد على 61 مليون ناخب.

3 - يتم إغلاق تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمجرد الدعوة للانتخاب أو الاستفتاء.

4 - لا يجوز إجراء أى تعديل بالحذف أو الإضافة لقاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين.

5 - حالتان فقط يجوز فيهما إجراء تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم.

6 - الحالة الأولى أن يكون التعديل تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ.

7 - الحالة الثانية أن يكون حذفًا لأسماء المتوفين من هذه القاعدة.

8 - التعديل يكون قبل 15 يومًا من تاريخ الاقتراع.

9 - يمكن تقديم التظلمات على عدم القيد أو الحذف من القاعدة من خلال اللجان الفرعية بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات والتى تقوم بفحص هذه التظلمات.

10 - يمكن التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين ، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو رسائل المحمول على رقم 5151 أو مركز اتصال دليل 141 أو أقسام ومراكز الشرطة.