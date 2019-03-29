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فى ذكرى يوم الأرض..

"متحدث جيش الإحتلال " يرد على دعوات التظاهر فى غزة بآيات من القرآن

الجمعة، 29 مارس 2019 07:48 م
"متحدث جيش الإحتلال " يرد على دعوات التظاهر فى غزة بآيات من القرآن مسيرات يوم الأرض
كتب هيثم سلامة
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رد أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، على أهل غزة بآيات من القرآن الكريم،  بعد إصابته بحالة من الارتباك والتخبط عقب الدعوات لإحياء ذكرى يوم الأرض والتى ستنطلق ، غدا السبت، فى السنوية الأولى لمسيرات العودة الكبرى التى بدأت فى نهاية مارس 2018.

ووجه أفيخاى أدرعى، رسالة إلى المواطنين فى أهل غزة، حملت الآية الكريمة {وَلا تُلْقوا بِأَيدِيكمْ إِلَى التَّهلُكَةِ}، وغرد قائلاً:"كيف بدكم يكون يوم السبت القريب؟سنة كاملة صرفت في حماس مبالغ ضخمة لتنظيم مسيرة الفوضى اللّى كانت السبب فى إصاباتكم بسبب الأعمال الإرهابية اللّي قمتوا باستخدامها خلالها. يا سكان غزة، "اللي ما بِحلم بِندم"".

أفيخاى أدرعى
أفيخاى أدرعى

ويصادف يوم السبت 30 مارس، ذكرى يوم الأرض، والسنوية الأولى لإطلاق مسيرات العودة الكبرى التى بدأت العام الماضى، وخلفت أكثر من 260 شهيداً و30 ألف جريحاً.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار فى غزة، كافة أبناء الشعب الفلسطينى للمشاركة فى المسيرة المليونية التى ستنطلق يوم غد السبت بعد صلاة الظهر فى كافة مناطق قطاع غزة، وتهدف مسيرات يوم الأرض المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى حيث إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وقال خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية العليا ، خلال مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وكسر الحصار لتحديد توجهاتها بخصوص فعالية مليونية الأرض والعودة، إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبى ، وضرورة مشاركة أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس والشتات، فى مسيرات مليونية يوم الأرض، مؤكداً على أهمية المشاركة السلمية.

 

 

 

 

 

 


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أفيخاى أدرعى

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى

يوم الأرض

ذكرى يوم الأرض

مسيرات يوم الأرض




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