video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماي تقدم للبرلمان اتفاقا مبسطا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الجمعة، 29 مارس 2019 01:11 م
ماي تقدم للبرلمان اتفاقا مبسطا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ماى
لندن (رويترز)
إضافة تعليق

تقدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة نسخة مبسطة من اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان للتصويت عليها اليوم في محاولة لكسر الجمود في عملية الخروج.

 

يظهر التصويت، الذي يجرى في الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من التكتل، عمق أزمة الخروج المستمرة منذ ثلاث سنوات التي جعلت من غير الواضح كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.

 

وسيصوت النواب في جلسة خاصة على اتفاق ماي بشأن الانسحاب المؤلف من 585 صفحة، لكنهم لن يصوتوا على الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات المؤلف من 26 صفحة الذي تفاوضت عليه في نفس الوقت، وهي مناورة أثارت ارتباكا بين النواب.

 

وبينما تحاول ماي إنقاذ اتفاق الخروج الذي رفضه البرلمان مرتين، يُتوقع أن يتظاهر آلاف المعارضين لتأجيل الخروج من الاتحاد في وسط لندن كما ستصل مسيرة بقيادة نايجل فاراج، المؤيد البارز للانسحاب من التكتل، إلى وجهتها الأخيرة أمام البرلمان.

 

ووسط الفوضى، اتفقت ماي مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل الخروج من موعده الأصلي، وهو 29 مارس ، حتى يوم 12 أبريل.

 

 ويعرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من التأجيل حتى 22 مايو إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق هذا الأسبوع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد إعلان تيريزا ماى نيتها الاستقالة..تعرف على الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة بريطانيا.. بوريس جونسون يتصدر القائمة ويواجه منافسة قوية من دومنيك راب وجيريمى هانت..وفرص ساجد جاويد تتضاءل فى ظل زيادة الانتقادات

تريزا ماى

بريطانيا

البرلمان البريطانى

البريكست




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة