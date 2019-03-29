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مؤتمر للكبد يحذر من تناول بعض أدوية القلب والضغط والمعدة مع علاجات فيروس C

الجمعة، 29 مارس 2019 03:39 م
مؤتمر للكبد يحذر من تناول بعض أدوية القلب والضغط والمعدة مع علاجات فيروس C جانب من المؤتمر
كتبت أمل علام
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حذر مؤتمر "للكبد والجهاز الهضمى، والمناظير" المنعقد حاليًا بالقاهرة، من تناول بعض الأدوية التى تؤثر على فعالية علاجات فيروس سى، وقد تتفاعل معها وتسبب العديد من المضاعفات على المريض، موضحًا أنه يجب على الطبيب سؤال المريض عن الأدوية التى يتناولها قبل تناول علاجات فيروس سى مثل أدوية الكولسترول، والضغط، والسكر، وأدوية القلب، والحموضة، وأدوية المعدة، والمضادات الحيوية.

وأكد الأطباء المشاركون فى المؤتمر، أن هناك تفاعل مع هذه الأدوية، وأدوية علاج فيروس سى، مما يؤثر على فعالية الدواء، ونسبة الاستجابة للعلاج فمثلا هناك عقار لتنظيم ضربات القلب ممنوع استخدامه مع أى أدوية لعلاج فيروس سى، وبعض أدوية الضغط، حيث تقلل فعالية عقاقير فيروس سى، والتى تضعف تأثير علاج الفيروس على المريض، وبعض المضادات الحيوية، ممنوع تناولها أثناء فترة العلاج، وأدوية مثبطات حموضة المعدة، لأنها تقلل من امتصاص علاجات فيروس سى.


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مرضى فيروس سى

فعالية ادوية فيروس سى




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