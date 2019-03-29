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لافروف: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان "استعراض"

الجمعة، 29 مارس 2019 06:50 م
لافروف: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان "استعراض" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان "عبارة عن استعراض متعمد للتجاهل التام للقوانين الدولية".

وأضاف لافروف، اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "هذا يشكل، إلى جانب التهديدات والإنذارات الأخيرة والعقوبات، صورة عامة عن جميع الأدوات التى تستخدمها الولايات المتحدة على صعيد سياستها الخارجية. هذا أمر محزن أن نشاهده".

وأكد لافروف، عقب مباحثات مع نظيره التركى مولود تشاويش أوغلو فى مدينة أنطاليا التركية، "مثل هذا الموقف الأميركى تجاه القانون الدولى من الممكن مشاهدته فى كل مكان، ومن ذلك على سبيل المثال، انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى بالإضافة إلى الوضع فى فنزويلا".

وحول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قال لافروف: "اتفقنا على الإسراع فى تشكيل اللجنة الدستورية بالتعاون مع نظرائنا من الأمم المتحدة، وبالطبع بالاتصالات مع الحكومة السورية وقوى المعارضة. نحن واثقون من أن إنشاء اللجنة الدستورية سيساعد على بدء عملية جنيف، التى كثيرا ما يتحدث عنها زملاؤنا الغربيون وغيرهم".

وأضاف لافروف أن صيغة "أستانا" بشأن سوريا تبقى اليوم الصيغة الوحيدة الفعالة لحل العديد من المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، بغض النظر عن محاولات منع هذه الصيغة من تحقيق نتائج.


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