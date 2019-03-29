video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تعتزم تنظيم زيارة للزعيم الشمالي إلى سول

الجمعة، 29 مارس 2019 04:19 م
كوريا الجنوبية تعتزم تنظيم زيارة للزعيم الشمالي إلى سول زعيم كوريا الشمالية
سول )أ ش أ(
إضافة تعليق

تسعى حكومة كوريا الجنوبية لتنظيم زيارة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سول، وعقد قمّة كورية، ومحادثات رفيعة بين الشمال والجنوب.

وقالت الحكومة الجنوبية- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/- إنها قدمت للجمعية العامة خطة لتطوير العلاقات بين الكوريتين لعام 2019 ؛ وذلك في إطار الخطة الخمسية الرئيسية لتطوير العلاقات بين الكوريتين 2018-2022، التي تم وضعها في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت أنها ستعمل على عقد القمة بين الكوريتين في سول، وإنجاحها، وتنظيم لقاءات القمة بين الكوريتين بانتظام، مضيفة أنها ستحاول تمهيد الطريق لتطوير العلاقات بين الكوريتين، وتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، من خلال تحقيق الزيارة.

وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، أنها ستبذل جهودها لتوسيع وتطوير التواصل الدائم عبر مكتب الاتصال المشترك، وعقد اجتماع بين ممثلي الكوريتين منتظم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة معارضة تعلن مسئوليتها عن اقتحام سفارة كوريا الشمالية فى إسبانيا

كوريا الشمالية تنتقد واشنطن بسبب "خطة الحرب البيوكيميائية المستمرة" ضدها

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سول

زعيم كوريا الشمالية




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة