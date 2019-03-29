كوريا الجنوبية تعتزم تنظيم زيارة للزعيم الشمالي إلى سول

سول )أ ش أ(

تسعى حكومة كوريا الجنوبية لتنظيم زيارة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سول، وعقد قمّة كورية، ومحادثات رفيعة بين الشمال والجنوب.

وقالت الحكومة الجنوبية- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/- إنها قدمت للجمعية العامة خطة لتطوير العلاقات بين الكوريتين لعام 2019 ؛ وذلك في إطار الخطة الخمسية الرئيسية لتطوير العلاقات بين الكوريتين 2018-2022، التي تم وضعها في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت أنها ستعمل على عقد القمة بين الكوريتين في سول، وإنجاحها، وتنظيم لقاءات القمة بين الكوريتين بانتظام، مضيفة أنها ستحاول تمهيد الطريق لتطوير العلاقات بين الكوريتين، وتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، من خلال تحقيق الزيارة.

وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، أنها ستبذل جهودها لتوسيع وتطوير التواصل الدائم عبر مكتب الاتصال المشترك، وعقد اجتماع بين ممثلي الكوريتين منتظم.