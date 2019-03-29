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كندا تنصح مواطنيها المسافرين إلى بريطانيا بتوخى الحذر

الجمعة، 29 مارس 2019 11:06 م
كندا تنصح مواطنيها المسافرين إلى بريطانيا بتوخى الحذر تظاهرات فى بريطانيا
أ ش أ
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حذرت الحكومة الكندية مواطنيها المسافرين إلى المملكة المتحدة بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب "خطر الإرهاب".

وذكر بيان صادر عن الحكومة "نحن نأخذ سلامة وأمن الكنديين فى الخارج على محمل الجد ونقدم معلومات موثوقة وفى الوقت المناسب فى نصيحة السفر الخاصة بنا لتمكينك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السفر إلى الخارج".


وفى تغريدة ، حذرت الحكومة الكندية من أعمال عنف ومواجهات ممكنة فى المملكة المتحدة بسبب البريكست ، وقالت هيئة السياحة والسفر الكندية "تجنب المناطق التى تجرى فيها المظاهرات ومحطات المترو القريبة".


يأتى هذا التحذير فى أعقاب مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بعد أن رفض المشرعون البريطانيون اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبى للمرة الثالثة اليوم الجمعة ، وخرج الآلاف من مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مظاهرة أمام مقر البرلمان، حيث تسود مخاوف من أعمال عنف بعد التصويت.


وكان اليوم الجمعة هو اليوم الذى كان من المفترض فيه أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى بعد الاستفتاء ، لكن السياسيين البريطانيين لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على التفاصيل ، فيما وصف بأنه أكبر معضلة سياسية تواجه المملكة المتحدة منذ عقود.


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