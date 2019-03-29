قوافل طبية من وزارة الداخلية لعلاج المرضى بالمجان

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وعلاج المواطنين فى كفر الشيخ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (المحتجزين بنطاق أقسام المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

وقام قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، بتوجيه قوافل طبية للكشف على المسنات فى عددٍ من دور الرعاية الأكثر احتياجاً، حيث تم توجيه قوافل ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على (95) سيدة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .

واستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر، احتياجاً وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار يومين، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى دائرة قسم شرطة رأس سدر، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .

وقامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق (مديرية أمن كفرالشيخ) للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية ، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، واستمراراً لتفعيل تلك الجهود.