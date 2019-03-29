video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية بتضامن بنى سويف لعلاج 220 طفلا يتيما من الأنيميا

الجمعة، 29 مارس 2019 01:49 م
قافلة طبية بتضامن بنى سويف لعلاج 220 طفلا يتيما من الأنيميا جانب من القافله
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
نظمت  مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف اليوم الجمعة   قافلة طبية مجانية ، لفحص وعلاج 220 طفلا من مؤسسة رعاية الأيتام بالمحافظة ، وذلك بالتعاون مع  حملة "أولادنا فى عنينا"  لعلاج الاطفال بلا مأوى من الأنيميا وأمراض العيون ضمن مبادرة حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأجرى الأطباء الكشف الطبي  على الأطفال  - الذين يمثلون دور رعاية الأيتام  بمدن ومراكز المحافظة - داخل مقر المؤسسة بحى الرمد  بمدينة بنى سويف العاصمة،  بحضور نبيلة عبدالحليم وكيل مديرية التضامن وخالد شكرى مدير إدارة الأسرة والطفولة ، وصالح أحمد سيد  مسؤول رعاية المؤسسات  ، وتم تدوين أسماء الحالات والتشخيص الطبي   وصرف العلاج اللازم لهم ، فضلا عن  تحديد الأطفال  الذين يعانون من ضعف الأبصار لعمل نظارات لبعضهم ، وإجراء عمليات العيون المختلفة لآخرين بالمجان .
 
IMG_20190329_120518
 

IMG-20190329-WA0020
 
IMG-20190329-WA0022
 
IMG-20190329-WA0025
 
IMG-20190329-WA0030
 
IMG-20190329-WA0032
 
IMG-20190329-WA0034
 
IMG-20190329-WA0036
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكشف على 2500 مواطن فى القافلة الطبية بالكاشف الجديد بدمياط

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التضامن الاجتماعى

قافله طبيه مجانيه

علاج الانيميا والعيون

مؤسسه رعايه الايتام




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة