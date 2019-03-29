قافلة طبية بتضامن بنى سويف لعلاج 220 طفلا يتيما من الأنيميا

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية ، لفحص وعلاج 220 طفلا من مؤسسة رعاية الأيتام بالمحافظة ، وذلك بالتعاون مع حملة "أولادنا فى عنينا" لعلاج الاطفال بلا مأوى من الأنيميا وأمراض العيون ضمن مبادرة حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأجرى الأطباء الكشف الطبي على الأطفال - الذين يمثلون دور رعاية الأيتام بمدن ومراكز المحافظة - داخل مقر المؤسسة بحى الرمد بمدينة بنى سويف العاصمة، بحضور نبيلة عبدالحليم وكيل مديرية التضامن وخالد شكرى مدير إدارة الأسرة والطفولة ، وصالح أحمد سيد مسؤول رعاية المؤسسات ، وتم تدوين أسماء الحالات والتشخيص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم ، فضلا عن تحديد الأطفال الذين يعانون من ضعف الأبصار لعمل نظارات لبعضهم ، وإجراء عمليات العيون المختلفة لآخرين بالمجان .