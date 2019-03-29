فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين

كتبت آية دعبس

أعلنت منذ قليل، النقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لمناقشة تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة لعام 2018، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعلرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، بالإضافة إلى طرح مستجدات الكادر للأطباء البيطريين.

ومن المقرر أن يتبع ذلك، افتتاح الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، ومجلس النقابة العامة للمركز العلمى للنقابة، ومقر اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بعد تطويرهما.