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تؤكد: طلقنى برسالة على الواتس أب ورفض إثباته..

فاطمة أمام محكمة الأسرة: عرضنى للإجهاض 3 مرات بسبب عنفه وجنونه

الجمعة، 29 مارس 2019 07:35 ص
فاطمة أمام محكمة الأسرة: عرضنى للإجهاض 3 مرات بسبب عنفه وجنونه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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وقفت الزوجة فاطمة.ن.ع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ترؤى مأساتها مع زوجها ،الذى لم يكف عن التسبب لها بالأذى بعد أن تفنن طوال سنوات زواجها بتعذيبها والتعدى عليها بالضرب، وفق المحاضر والبلاغات التى حررتها الزوجة أمام قسم شرطة أكتوبر، بعد أن تسبب لها بالإجهاض 3 مرات وحرمها من حقوقها الشرعية بسبب عنفه وجنونه.

وأكدت الزوجة : تزوجته بالإجبار رغم عدم وجود أى توافق بيننا بعد تعرضى للضغط على يد أهلى خوفاً منهم على ضياع فرصة الزواج بعد تخطى سنى لـ 35 عام، ورفضى الكثير من المتقدمين لخطبتي".

وتتابع: حصلت على شهادة جامعية ووظفت فى شركة للتسويق العقارى، وأتقاضى راتب كبير وهو ما دفع زوجى للتمسك بى طمعا فى مساعدته على عيش حياة مستقرة وشراء سيارة ومساعدته لسداد أقساط شقته .

وتكمل: ذهبت للعيش معه فى منزل الزوجية وهناك رأيت حقيقة الوهم الذى باعه لى أهلى، فكنت بمثابة خادمة تزوجها زوجها للمتعة والتكفل بنفقات المنزل .

وأشارت الزوجة:  كنت كثيرا ما أتمارض لكى لا أتعرض للإهانات على يد زوجى الذى يصب عليه غضبه، أجهض 3 مرات بسبب العنف والضغوط التى تقع على ومعاملته لى كأننى بنك وبعدها أخذ غرضه منى وهرب، وجعلنى فى موقف لا أحسد عليه بعد أن عد لأهلى.

وتؤكد: تفنن فى إيذائى، وكاد أن يخنقنى فى إحدى المرات، وأصبح يلاحقنى فى كل مكان للاقتصاص منى وطلقنى عبر التلفون رسالة على الواتس اب، ورفض أن يثبت ذلك حتى يتركنى معلقة.


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