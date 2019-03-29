غدا .. الجيزة تشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة المشاركة بالحدث البيئي العالمي السنوى (ساعة الأرض ) غدا السبت، والذى تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

قال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة ستشارم دول العالم فى الاحتفال بالحدث البيئى العالمى فيما يعرف بساعة الارض وذلك بإطفاء الانوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساءا والذى يحتفل به فى السبت الاخير من شهر مارس .

واكد المحافظ ان الاحتفال بهذا الحدث البيئى العالمى يهدف الى لفت انظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية والتى تشهد تصاعدا كبيرا فى السنوات الاخيرة نتيجة لأسباب كثيرة تأتى على راسها الاستهلاك المفرط للطاقة والانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية لافتا الى ان الاحتفال بهذه الطريقة انما يرمز الى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واشار الى انه سيتم خلال الاحتفال اطفاء الانارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 مساء غداً السبت عن كافة المعالم والجهات والهيئات والاجهزة والمنشات والجامعات التابعة للمحافظة وكذلك الواجهات والاعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الاماكن غير الحيوية .