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علاقة جنسية وفيديوهات فاضحة.. تفاصيل مقتل عامل على يد عشيقته وزوجها بالوراق

الجمعة، 29 مارس 2019 11:04 ص
علاقة جنسية وفيديوهات فاضحة.. تفاصيل مقتل عامل على يد عشيقته وزوجها بالوراق جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مقتل عامل على يد ربة منزل وزوجها بمركز الوراق، حيث تبين أن المجنى عليه كان يربطه علاقة غير شرعية مع المتهمة، وأنه صور مقاطع فيديو لهما فى أوضاع مخلة.

وتابعت التحقيقات أنه بعد خلافات بين المجنى عليه وربة المنزل وقطعها علاقتها به، قرر تهديدها بما لديه من فيديوهات فاضحة، ما دفعها للانتقام منه، وأخبرت زوجها بما حدث، فاتفقا معًا على قتله.

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل مصابا بعدة طعنات داخل شقة سكنية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن المجنى عليه تربطه علاقة غير شرعية بربة منزل، وأنه عقب نشوب خلاف بينهما، استعانت بزوجها وقتلا المجنى عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.


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