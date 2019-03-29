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عامل يقتل آخر بسبب الخلاف على المشاريب بمحافظة الغربية

الجمعة، 29 مارس 2019 10:46 م
عامل يقتل آخر بسبب الخلاف على المشاريب بمحافظة الغربية مشاجرة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أقدم عامل على قتل آخر بعد أن سدد له طعنه نافذه بالصدر، بسبب الخلاف على المشاريب أثناء الجلوس على إحدى المقاهي بمركز قطور بمحافظة الغربية، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور، بوصول "سامى.ص.ع" 33 سنة عامل لمستشفى قطور المركزي مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته.

وتوصلت تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز قطور، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشخص يدعى"ا. ع.  ال " 32  سنة عامل، بسبب الخلاف على المشاريب، قام على اثرها الأخير بطعن المجني عليه بمطواه ولقي حتفه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وتمت احالة المتهم للنيابة العامه للتحقيق.

 

 


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