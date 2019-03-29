ضبط 4060 هاربا من أحكام وتحصيل 135480 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4060 هاربا من أحكام، منهم 8 أحكام جنايات، و1650 حكما جزئيا، و150 حكما مستأنفا، و2223 غرامات، و29 مخالفة، كما تم تحصيل 135 ألفا و480 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.