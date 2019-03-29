ضبط متهم لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بالغربية

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال بوسط الدلتا قد توصلت لقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" وإتخاذه من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم ومنح المتدربين شهادات "مزورة" منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبلغ 1200جنيه للشهادة الواحدة، والإعلان عنها عبر موقع "فيس بوك".

وبالاستعلام من مديرية التربية والتعليم بالغربية" التعليم الخاص " أفادت بأن الشركة المشار إليها غير حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط التعليمى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عُثر على مجموعة كبيرة من شهادات إجتياز دورات لغة إنجليزية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"، و3دفاتر إيصالات نقدية بإجمالى مبلغ 79ألف و860جنيه تم تحصيلها من ضحاياه، وأكلاشيه بإسم الكيان التعليمى المشار إليه ومجموعة من الإعلانات الخاصة به الموضح بها منح الشركة للدارسين، و شهادات موثقة من عدة جهات حكومية وإحدى النقابات والمبالغ المالية الواجب تحصيلها عن تلك الدورات، و2بطاقة بأسماء مختلفة من ضحاياه، ومجموعة من وثائق التعارف وتعاقدات بأسماء أشخاص مختلفة وقيمة المبالغ المتحصلة منهم، ودفتر دفع مرتبات بأسماء العاملين بذات الكيان غير المرخص ، ومبلغ 10ألاف جنيه متحصلة من ضحاياه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وعدم حصوله على أية تراخيص من الجهات المنوط بها ذلك وأن الكيان يقوم بإعطاء دورات لغات وترجمة وحاسب آلى للمتعاقدين ومنحهم الشهادات المضبوطة وأنه جارى فى إستخراج التراخيص اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.