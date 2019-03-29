video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط متهم لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بالغربية

الجمعة، 29 مارس 2019 01:14 م
ضبط متهم لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط احد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم ثان طنطا  بمحافظة الغربية، ومنح المتدربين شهادات مزورة منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبلغ 1200جنيه للشهادة.

 كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال بوسط الدلتا قد توصلت  لقيام أحد الأشخاص  مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" وإتخاذه من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم ومنح المتدربين شهادات "مزورة" منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبلغ 1200جنيه  للشهادة الواحدة، والإعلان عنها عبر موقع "فيس بوك".

وبالاستعلام من مديرية التربية والتعليم بالغربية" التعليم الخاص " أفادت بأن الشركة المشار إليها غير حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط التعليمى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عُثر على مجموعة كبيرة من شهادات إجتياز دورات لغة إنجليزية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"، و3دفاتر إيصالات نقدية بإجمالى مبلغ 79ألف و860جنيه  تم تحصيلها من ضحاياه، وأكلاشيه بإسم الكيان التعليمى المشار إليه ومجموعة من الإعلانات الخاصة به الموضح بها منح الشركة للدارسين، و شهادات موثقة من عدة جهات حكومية وإحدى النقابات والمبالغ المالية الواجب تحصيلها عن تلك الدورات، و2بطاقة بأسماء مختلفة من ضحاياه، ومجموعة من وثائق التعارف وتعاقدات بأسماء أشخاص مختلفة وقيمة المبالغ المتحصلة منهم، ودفتر دفع مرتبات بأسماء العاملين بذات الكيان غير المرخص ، ومبلغ 10ألاف جنيه متحصلة من ضحاياه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وعدم حصوله على أية تراخيص من الجهات المنوط بها ذلك وأن الكيان يقوم بإعطاء دورات لغات وترجمة وحاسب آلى للمتعاقدين ومنحهم الشهادات المضبوطة وأنه جارى فى إستخراج التراخيص اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حاصل على ثانوية ينتحل صفة طبيب ويفتح عيادتين بالمحلة.. ماذا فعل بضحاياه؟

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مباحث الاموال العامه

وسط الدلتا




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة