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ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

الجمعة، 29 مارس 2019 01:11 م
ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية سجائر مهربة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بقيام عاطل بتخزين كميات كبيرة من السجائر المهربة أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبعضها مغشوش ومقلد لماركات مسجلة منسوب إنتاجها لإحدى الشركات، داخل مخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
 
تمت مداهمة المخزن وألقى القبض على المتهم وعثر على 41 كرتونة مقلدة بإجمالى 20500 علبة سجائر أجنبية الصنع، 33 كرتونة سجائر مقلدة ومغشوشة بإجمالى 16500 علبة بواقع 37000 عبوة سجائر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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