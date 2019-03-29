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ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الجمعة، 29 مارس 2019 11:30 ص
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بحجم تعاملات 2,5 مليون جنيه.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عاملَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج -أحدهما يعمل بدولة عربية) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة من خلال الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى على حسابه بإحدى البنوك بالعملات الأجنبية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء كما يقوم بإستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى "المقيم داخل البلاد"، وبسؤاله اعترف بما أكدته التحريات، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى، ما يعادل إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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