ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة المقدم أحمدالمولد رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص فـي تخصص في سرقة المحال التجارية متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي بدائرة القسم.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج مفادها قيام عز الدين ن خ 19 سنة عامل، كريم ف ف ح 14 سنة عامل ، وعلى ا ع ا 30 سنة تاجر خردة، وخالد ف م ش 52 سنة تاجر خردة، و على ر ع م 22 سنة تاجر خردة ويقيمون دائرة مركز جزيرة شندويل بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المحال التجارية متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة الأول دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية وبحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض عبارة عن " سنجه كبيرة " وكذا تم ضبط جوال يحتوى على كمية من الكابلات والأسلاك وقطع غيار السيارات ومبلغ مالي وقدرة " 2600 " جنيهاً وبمواجهتهم أعترفوا بمضمون ما تقدم وكذا بإرتكاب واقعة عن بلاغ إيهاب ي ش ت 38 سنة صاحب ومدير مركز صيانة كريرتير سيارات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج سرقة كمية من قطع غيار السيارات مختلفة الأنواع والأحجام من داخل المخزن الخاص به الكائن شارع ترعة باجا الشرقي عن طريق كسر الأقفال تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين.