video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ولادة قيصرية لـ"قطة" فى المستشفى البيطرى التعليمى ببنها

الجمعة، 29 مارس 2019 04:09 م
صور.. ولادة قيصرية لـ"قطة" فى المستشفى البيطرى التعليمى ببنها ولادة قيصرية لقطة
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
أجرى الدكتور عبدالحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، نائب مدير المستشفى البيطرى التعليمى بجامعة بنها، ولادة قيصرية لقطة بعد منتصف الليل، وبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.
 
وكشف "القصبى" أنه والعاملين معه بالمركز يرفعون شعار "تحقيق الرحمة والرأفة مع الحيوانات الأليفة"، وهو ما حدث عند وصول القطة للمركز، حيث تم فتح غرفة العمليات فورًا لإجراء العملية، مشيرًا إلى أن صاحبة القطة تمتلك 13 قطة، والقطة التى خضعت للولادة القيصرية يبلغ عمرها عام واحد.
 
ولادة قيصرية لـقطة (1)
 

ولادة قيصرية لـقطة (2)
 

ولادة قيصرية لـقطة (3)
 

ولادة قيصرية لـقطة (4)
 

ولادة قيصرية لـقطة (5)
 

ولادة قيصرية لـقطة (6)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دكتور أحمد مرزوق يكشف أحدث تقنية فى الوطن العربى للولادة القيصرية بدون ألم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة