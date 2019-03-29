صور.. ولادة قيصرية لـ"قطة" فى المستشفى البيطرى التعليمى ببنها

القليوبية - نيفين طه

أجرى الدكتور عبدالحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، نائب مدير المستشفى البيطرى التعليمى بجامعة بنها، ولادة قيصرية لقطة بعد منتصف الليل، وبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.

وكشف "القصبى" أنه والعاملين معه بالمركز يرفعون شعار "تحقيق الرحمة والرأفة مع الحيوانات الأليفة"، وهو ما حدث عند وصول القطة للمركز، حيث تم فتح غرفة العمليات فورًا لإجراء العملية، مشيرًا إلى أن صاحبة القطة تمتلك 13 قطة، والقطة التى خضعت للولادة القيصرية يبلغ عمرها عام واحد.