صور.. مؤيدو بريكست يتظاهرون بعد رفض البرلمان البريطانى الاتفاق للمرة الثالثة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت الساحة الخارجية للبرلمان البريطانى، اليوم الجمعة تظاهرات للمئات من مؤيدى اتفاق بريكست بعد رفض البرلمان البريطانى الاتفاق الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الثالثة، مما ألقى بعملية الانسحاب من التكتل فى أتون فوضى شاملة فى نفس اليوم الذى كان موعدا للخروج.

ويجعل قرار رفض النسخة المبسطة من الاتفاق التي قدمتها ماى للبرلمان، من غير الواضح كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس وينقل أزمة الانسحاب المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى مستوى أعمق من الغموض.

وبعد جلسة خاصة للبرلمان، صوت النواب بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض اتفاق ماي بشأن الانسحاب المؤلف من 585 صفحة الذى توصلت إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة مع التكتل.



تيريزا ماى



مجلس العموم البريطانى