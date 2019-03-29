صور.. مأساة شاب بالسويس أصيب بحادث وفقد قدمه ولديه 4 بنات.. يحتاج لسكن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أحمد طارق عايد شاب من محافظة السويس متزوج ولدية 4 بنات كان يعمل فى أحد الشركات وأصيب فى حادث أثناء عودته من العمل أسفرعن قطع قدمه اليسرى، وأصبح غير قادرعلى العمل الإضافى، ومعاشه لايكفى متطلبات أسرته ومبلغ التأمين الذى حصل عليه لا يمثل شىء ويقيم فى سكن بالإيجار، وكل ما يطلبه هو توفير سكن إيواء وسيارة معاقين كى يستطيع التنقل بها، والعمل عليها ليستطيع الصرف على أسرته.

يقول أحمد طارق أنا شاب ابلغ من العمر36 سنه متزوج وعندى أربع بنات اعمل بأحد الشركات الخاصة بالعين السخنه شاء الله وانا عائد من العمل سقطت من أتوبيس الشركة ومر على قدمى اليسرى وتم قطعها من أسفل الركبة، حمدت الله على ما حدث واقتنعت بأنها أرادة الله وكنت اعمل عمل إضافى لسد احتياجات أسرتى وبعد الحادثة أصبحت لا أستطيع العمل، وأستغنى عنى أصحاب العمل الإضافى، مما ترتب عليه نقص فى الدخل وإجمالى راتبى من الشركة يبلغ 2000 جنيه منهم 600 جنيه إيجار و300 جنيه كهرباء وغاز ومياه.

ويشيرأحمد طارق انتظرت شيك التعويض الخاص بإصابتى من هيئة التأمينات الإجتماعية بناء على نسبة العجز التى قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى وهى نسبة عجز 55% لعل وعسى يساعدنى هذا التعويض على المعيشة ولكنى فوجئت بأن التعويض هو مبلغ 1046 جنيه فقط، لاغير، ومعاش شهرى 244 جنيه و40 قرش، وتوجهت للمحافظة للحصول على شقة من ضمن الشقق المخصصة للحالات الخاصة ولكن لا حياة لمن تنادى.

وأناشد محافظ السويس أن يرحمنى من دفع مبلغ 600 جنيه إيجار شهرى ويتكرم بالموافقة على طلبى ويخصص لى شقة أنا وأسرتى حفاظا على كيان الأسرة من الإنهيار.

للتواصل مع الحالة 01156505855