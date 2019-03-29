صور فحص 148405 شخص فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

كتب فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن مسح 148405 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 28 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 155% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية أمس الخميس، من المبادرة حيث تم مسح 956 مواطنًا فى اليوم الثامن والعشرين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 70 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأشارت مشرف الي، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأكدت مديرة الصحة أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة فى مركزى بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى اخل منازلهم وفرق الطرقات والشوارع بمركز الخارجة لجذب مواطنى المحافظة وتشجيعهم علي الفحص والمسح بالمبادرة.