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صور.. ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

الجمعة، 29 مارس 2019 03:43 م
صور.. ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين بكفر الشيخ المتهمين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفي ،مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ ،واللوا محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بعدد من مراكز المحافظة ،وتحررت المحاضر الازمة ،وجاري العرض على النيابة العامة.
 
فتمكنت الحملة من ضبط"م.ع.ا "20 سنة، عاطل ومقيم سنهور المدينه،مركز دسوق، وبحوزته طبنجة بقصد الدفاع ،وضبط"ح.ح.ر "25سنة، عاطل،وبحوزته فرد خرطوش عيار 12و4 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، و"ف.ا.م "27سنة،عاطل ومقيمان الشوادفي دفرية مركز كفرالشيخ ـوبحوزته 100 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار ،تحرر المحضر 2932/ 2019 جنايات مركز كفرالشيخ.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط" ع.ن.م " 30 سنة،عاطل ومقيم عزبة الشوادفي دفرية مركز كفرالشيخ ،وبحوزته فرد خرطوش عيار 12و طلقتين من ذات العيار بقصد الدفاع و 60 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 3005/ 2019 جنايات مركز كفرالشيخ،و" ا.ا.ا "28 سنة ، عاطل ومقيم قسم أول كفرالشيخ ، وبحوزته 100 جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار،تحرر المحضر 2499/ 2019 جنايات قسم أول كفرالشيخ.
 
كما تمكنت من ضبط" ص.م.ف "47 سنة ، عاطل ومقيم روينة مركز كفرالشيخ ،سبق اتهامه في قضيتين جرائم تموينيه أخرهم 10993/ 2003م جنح قسم كفرالشيخ ،وبحوزته 100 جرام لمخدر الحشيش و50رص مخدر بقصد الإتجار، تحرر المحضر 2571/ 2019٢٠١٩ جنايات قسم أول كفرالشيخ،و"ع.ف.ع" 32 عاطل ومقيم قسم أول كفرالشيخ، سبق اتهامه في 5قضية مابين مخدرات ،سلاح بدون ترخيص،مقاومة سلطات أخرهم 11165/ 2016م جنايات قسم أول كفرالشيخ " مخدرات ")،وبحوزته 50 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار ،تحرر المحضر 2800/ 2019 جنايات قسم أول كفرالشيخ.
 
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