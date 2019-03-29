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صور.. المكسيك ترفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل"

الجمعة، 29 مارس 2019 02:00 ص
صور.. المكسيك ترفع مستوى التحذير على خلفية ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل"
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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رفعت السلطات المكسيكية، من مستوى تحذيرها على خلفية تصاعد ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل"، الواقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو.

وأفاد بيان صادر عن المركز الوطنى للوقاية من الكوارث فى المكسيك،  أنه تم رفع مستوى التحذير بعد قذف البركان 200 مرة على الأقل للغازات والرماد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ورفع المركز مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة من أصل 7 درجات، الذى يعتبر مستوى التحذير الأعلى، وحذر البيان، المواطنين من الاقتراب من منطقة البركان، حيث أطلق البركان خلال اليومين الماضيين غازات ورماد بارتفاع كيلومترين، ويرى علماء الأرض أن الزلزال الذى ضرب مكسيكو، فى سبتمبر 2017، والذى بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، زاد من نشاط البركان .

وأدى ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل" فى المسكيك إلى انفجار قوى أضاء سماء المكسيك حيث تصاعدت الحمم البركانية والصخور النارية المتوهجة والرماد البركانى إلى الاعلى، بينما حذرت السلطات المحلية السكان المحيطين بالمكان من الاقتراب من الجبل البركانى وأخذ الحيطة والحذر.

ثوران بركان بوبوكاتبتبيل (1)
ثوران بركان بوبوكاتبتبيل

 

ثوران بركان بوبوكاتبتبيل (2)
ثوران بركان بوبوكاتبتبيل

 

رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك (1)
رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان 

 

رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك (2)
رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان

 

رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك (3)
رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك

 

رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك (4)
رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك 

 

رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك (5)
رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك

 

رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك (6)
رفع مستوى التأهب على خلفية ثوران بركان فى المكسيك

 

 


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ثوران بركان بوبوكاتبتبيل

بركان بوبوكاتبتبيل




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