صور.. السويس جاهزة لأمم أفريقيا.. مباريات تجريبية وتسليم الاستاد مايو المقبل

السويس - السيد فلاح

يجرى العمل على قدم وساق، فى استاد السويس الجديد، استعدادًا لاستضافة المجموعة الخامسة من النسخة الـ32 لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقال سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى السويس، إن هناك حالة انعقاد دائم لقيادات المحافظة، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، من أجل سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة استاد السويس، والطرق والميادين والمحاور المرورية، كذلك الفنادق والمنشآت السياحية والرياضية بالمحافظة استعدادًا للبطولة.

وتابع وكيل "الرياضة" بالسويس، لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لاستاد السويس الرياضى الذى سوف يستضيف الحدث الرياضى الأكبر والأهم فى أفريقيا، فيتم العمل على الانتهاء من كل الملاحظات التى طلبتها لجنة "كاف"، ويتم العمل من خلال ورديتى عمل وتصل إلى 3 ورديات قريبًا للانتهاء من كل التجديدات، مشيرًا إلى أن استاد السويس سيكون فخرا لمصر وأفريقيا.

وأكد وكيل الرياضة بالسويس، أنه يتم العمل على رفع كفاءة المدرجات والمقصورة الرئيسية، والمركز الإعلامى وغرف خلع الملابس وغرف الحكام، ومقاعد الصحفيين فى المقصورة الأمامية، كذلك مقاعد الـ"vib" بالمقصورة الرئيسية، كما تم إزالة النجيل المتواجد فى ملعب الاستاد حاليًا من خلال إحدى الشركات الأجنبية التى تشرف على تطوير أرضية الملعب، وتم نزع نجيلة الملعب بجهاز لأول مرة يتواجد فى مصر، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب ستكون بنفس طريقة ملاعب مونديال روسيا وسيتم زراعة النجيل بأحدث تقنية، كما يتم تغيير كشافات الإضاءة الخاصة بالملعب ورفع عددها على 75 كشافا فى برج الإضاءة الواحد، وتم الانتهاء من اشتراطات الحماية المدنية.

من جانبه قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن العمل يجرى على قدم وساق، لجعل محافظة السويس، أفضل محافظة ستستضيف إحدى مجموعات البطولة، مشيرًا إلى أن العمل يسير وفق التصور الذى تم وضعه بتسليم أعمال رفع الكفاءة والتطوير فى الأول من مايو المقبل، على أن يتم تسليم ملعب الاستاد فى منتصف مايو المقبل.

وأضاف محافظ السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التطوير يشمل الملعب الفرعى لاستاد السويس الرياضى، بجانب ملعب منتخب السويس، وملعبين لنادى وادى دجلة فى العين السخنة، ليكونا الملعبين الخاصين بتدريب منتخبات المجموعة الخامسة التى سوف تستضيفها السويس.

وأكد المحافظ، أنه من المقرر أن يتم إقامة مباريات تجريبية على ملعب استاد السويس الجديد بعد تسليمه، فى منتصف مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير جدارية أسوار استاد السويس الجديد استعدادًا للبطولة، بجهود طالبات كلية التربية الفنية، الذين حولوا أسوار استاد السويس الجديد لجدارية فنية تحمل رسومات لنجوم الرياضة والفن، خاصة نجوم الفن من أبناء السويس من بينهم الفنان إسماعيل يس والفنان محمد رضا.

وأشار محافظ السويس، إلى أنه بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية سيتم رسم رسومات لأبطال المقاومة الشعبية بالسويس فى حرب أكتوبر 1973 تخليدًا لما قاموا به من بطولات، متابعًا أن الرسومات والأعمال الفنية لن تتوقف فقط عند أسوار الاستاد بل أيضًا ستصل لكل الميادين وكوبرى التوفيقية الجديد بالمحافظة، حتى يرى كل من يزور المحافظة كل ما هو جميل ويعبر عن المحافظة بشوارعها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه يتابع تطوير ورفع كفاءة المحافظة خاصة مدينة السويس، استعدادًا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى أن شركات بالمحافظة قدمت دعمًا مبدئيًا 30 مليون جنيه لرفع كفاءة المدينة.

وتشهد النسخة القادمة من أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، حيث سيتم توزيعها على 6 مجموعات، يتأهل عنها الأول والوصيف، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث فى مجموعتيهما.

وتم الاستقرار على أن تُلعب منافسات المجموعات الستة، بإقامة المجموعة الأولى باستاد القاهرة، والمجموعة الثانية باستاد الإسكندرية، والمجموعة الثالثة باستاد 30 يونيو، "الدفاع الجوى بالقاهرة"، والمجموعة الرابعة باستاد السلام بالقاهرة، والمجموعة الخامسة باستاد السويس، والمجموعة السادسة باستاد الإسماعيلية.

ويشارك فى بطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم 24 منتخبًا هم، "مصر والمغرب والكاميرون ونيجيريا وساحل العاج وغانا والجزائر وتونس والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وأوغندا وتنزانيا وبنين ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا وبوروندى وموريتانيا وكينيا ومالى والسنغال وزيمبابوى وغينيا وأنجولا".