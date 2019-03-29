video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "آثار أسوان": تطوير المواقع الأثرية للحفاظ على قيمتها التاريخية

الجمعة، 29 مارس 2019 06:00 ص
صور.. "آثار أسوان": تطوير المواقع الأثرية للحفاظ على قيمتها التاريخية
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

تشهد محافظة أسوان أعمال تطوير العديد من المواقع الأثرية، للحفاظ على قيمتها التاريخية والأثرية وإعدادها للزيارة، حيث شمل التطوير أعمال الإضاءة والنظافة وتركيب اللوحات الإرشادية وتركيب مظلات وتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية حديثة وغيرها .

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إنجار مشروعات تطوير عديدة بمختلف المواقع الأثرية بمحافظة أسوان، مشيرا إلى أنه تم إجراء أعمال تطوير بمعبد فيلة، حيث تم مؤخراً إزالة كل الحشائش والمخلفات الموجودة بالمعبد، وتم تهذيب الأشجار وعمل نظافة ميكانيكية للنقوش الموجودة بالمعبد من الأتربة والأشياء العالقة .

 

وتابع مدير آثار أسوان، وشملت الأعمال تطوير المرسى الخارجى وعمل كنترول روم، وعمل مصدات للأماكن الممنوع الدخول فيها، وتزويد المعبد بلوحات إرشادية جديدة، فضلا عن تزويده بمظلة كبيرة بالمنطقة الداخلية به ومدون عليه معلومات تاريخية عن المعبد، وإقامة عدد من أكشاك الحراسة موزعة بالمعبد.

وأضاف "سعيد"، أنه يتم تطوير الإضاءة وعملية النظافة، كما شملت عملية التطوير معابد أبو سمبل، حيث يتم إرسال مجموعة ترميم شهريا تقوم بعملية نظافة ميكانيكية ونظافة كيميائية للنقوش وإزالة المخلفات والأتربة العالقة.  

 

فى نفس السياق قال أحمد رضوان، من زوار المواقع الأثرية بأسوان، إنهم لمسوا نقلة نوعية فى زيارة معبد فيلة منذ أيام عقب انتهاء ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى شجع الكثير من المواطنين والسياح على زيارة أسوان وزيارة معبد فيلة، حيث بدت المواقع الأثرية بشكل أفضل بكثير للزائرين والسياح الأجانب.

 

وأضاف سيد يحيى، من زوار المواقع الأثرية بأسوان، أنه بالفعل تشهد أسوان تطويرا كبيرا فى المواقع الأثرية، متابعا أنه يتمنى أن تستهدف عمليات التطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والطرق المؤدية إليها لتلاءم الطابع الأثرى والسياحى لأسوان، خاصة أن السائح يلتقط صوراً بدءاً من دخوله المحافظة أو المطار وليس لدى وصوله المواقع الأثرية فقط.

 

مواقع أثرية (1)
 

 

مواقع أثرية (2)
 

 

مواقع أثرية (3)
 

 

مواقع أثرية (4)
 

 

مواقع أثرية (5)
 

 

مواقع أثرية (6)
 

 

مواقع أثرية (7)
 

 

مواقع أثرية (8)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسوان ترفع كفاءة مراسى معابد فيلة وتخصص مظلة لحماية الزائرين من الشمس

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبارمصر

معابد

آثار




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة