"صحة أسوان" تعلن انتهاء حملة القضاء على الديدان المعوية

أسوان ندى سليم

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، عن انتهاء فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية عن طريق عقار المبندازول، في مختلف مدارس محافظة أسوان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الحملة تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة، نجحت في تجريع عدد,194,966 طالب علي مستوي المحافظة من طلاب الصف الإبتدائي، بنسبة 100% من إجمالي المستهدف.

يذكر أن الحملة انطلقت في 19مارس الجاري وانتهت أمس الخميس 28 من الشهر الجاري.