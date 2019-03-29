شرطة التموين تضبط 130 قضية تموينية متنوعة في حملات مكبرة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط (130) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن شركة (غير مرخصة) لإنتاج السلع الغذائية ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لإنتاجه وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج .. تم ضبط كميات قدرها (1,284 طن ومائتين وأربعة وثمانون كيلو جرام مستلزمات إنتاج( سكر ، تمر هندى ، ثمار فراولة ، كامينا ) – 7,400 سبعة آلاف وأربعمائة لتر "عصائر" مختلفة الأنواع "منتج نهائى وتحت التعبئة" – 368 عبوة "أرز بالبن ، مثلجات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ودر بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخزن (غير مرخص) وإثنان من المسئولين عن صيدلية ومحل لتجارة المكملات الغذائية ، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) .. لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من الأدوية قدرها (14,180 أربعة عشر ألفاً ومائة وثمانون عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية ، ومحظور تداولها بالأسواق ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ، وفقاً لما ودر بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك طلمبة رصيف (غير مرخصة) لتموين السيارات ، بدائرة مركز شرطة ميت غمر (بمحافظة الدقهلية) – لحيازته وتجميعه كمية من المواد البترولية المُدعمة من قِبل الدولة قدرها ( 41000 واحد وأربعون ألف لتر "سولار – بنزين 80) تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم ضبط المدير المسئول عن محطة لتعبئة الغاز الصب "البوتاجاز" ، بدائرة مركز شرطة بلقاس (بمحافظة الدقهلية) – لحيازته وتعبئته أعداد كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المُدعمة من قِبل الدولة قدرها ( 700 سبعمائة إسطوانة بوتاجاز سعة 12,5 كيلو جرام) المخصصة للأغراض المنزلية ناقصة الوزن بمقدار واحد كيلو جرام فى الإسطوانة الواحدة تقريباً تمهيداً للإستيلاء على أموال الدعم بإعادة تعبئة وبيعها لحسابه الشخصى ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (15) قضية أسطوانات بوتاجا.، و(6) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (44260 لتر "سولار - بنزين"، وضبط (11) قضية دقيق مدعم.. ضبط خلالها (34.350 طن دقيق"، وضبط (163) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها (3.160 طن سكر– 2004 عبوة زيت طعام، وضبط (2) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

ونجحت شرطة التموين من ضبط (50) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (33.866 طن مواد غذائية متنوعة"، وضبط (31) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (7.418 طن "ورق كرتون، بويات، مواد كيماوية"- 11100 عبوة "أدوية، مستحضرات تجميل"، وضبط (662) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط (24) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (1.896 طن لحوم- 2.500 طن أسماك، وضبط (29) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر ضبط خلالها (5610 عبوة سجائر، وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية ضبط خلالها (22.250 طن أسمدة وأعلاف، وضبط (4) قضايا مجهولة المصدر كالآتى (14180 عبوة أدوية- 468 قطعة غيار سياراتقطعة غيار سيارات.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (73 قضية تموينية متنوعة) بنطاق مديرية أمن القاهرة..من بينها (16 قضية عدم إعلان عن الأسعار – 13 قضية عدم حمل شهاد صحية، وضبط (95 قضية تموينية متنوعة) بنطاق مديرية أمن الغربية من بينها (10 قضايا عدم إعلان عن الأسعار – 62 قضية عدم حمل شهاد صحية) أبرزها ضبط صاحب مضرب بدائرة مركز شرطة قطور.. لقيامه بتخزين كميات كيرة من الأرز المستورد وتعبئته داخل شكائر مدون عليها أنها أرز مصرى (24.500 طن أرز أبيض صينى وهندى المنشأ معبأ داخل شكائر مدون عليها أرز أبيض مصرى ومدون عليها تاريخ إنتاج مغاير للتاريخ الأصلى).