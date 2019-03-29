شاهد.."مباشر قطر": تميم ينفذ تعليمات إيران ويخترق الاقتصاد الباكستانى

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"،إن النظام القطرى يسعى إلى إنعاش مؤسساته الاقتصادية التى تدهورت مؤخراً بسبب سياساته وممارسته، فضلاً عن انفاق أموال شعبه على دعم مخططات إيران وتركيا بالمنطقة العربية، موضحة: أن تميم بن حمد يعمل من خلال العلاقات الاقتصادية على استهداف باكستان خدمة لملالى إيران الذى يسعى للسيطرة على دول المنطقة.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :"يسعى النظام القطرى إلى استقطاب دول الجوار من خلال ضخ استثماراتها داخل أراضيه لوقف النزيف الاقتصادى الذى يحصاره ..تنظيم الحمدين يحاول من خلال العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أن يمد جسور التواصل مع الدول الكبرى فى المنطقة بهدف التأثيرعلى علاقات هذه الدول مع دول الرباعى العربى".

وشدد التقرير على أن الأسواق التجارية القطرية تشهد تراجعاً حاداً فى القوة الشرائية بالتزامن مع أزمة نقص السيولة ونزوح الاستثمارات ما دفع المواطنين والمقيمين بإعادة هيكلة الأولويات التى دفعت لخفض الاستهلاك إلى مستويات متدنية، لافتاً إلى أنه يوماً بعد يوم ينكشف حجم الضرر الاقتصادى الذى لحق بتميم بن حمد نتيجة مقاطعته للدول العربية ، حيث تعمل الحكومة القطرية على ضخ الأموال فى مصارفها تجنباً لمزيد من الخسائر.