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سقوط 3 أشخاص بحوزتهم 14 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة نصر

الجمعة، 29 مارس 2019 12:04 م
سقوط 3 أشخاص بحوزتهم 14 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة نصر أدوية مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 14 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن وصيدلية بمدينة نصر، تحرر محضر بالواقعة.

تمكن ضباط مباحث تموين القاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط مالك مخزن (غير مرخص) وإثنان من المسئولين عن صيدلية ومحل لتجارة المكملات الغذائية ، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من الأدوية قدرها 14,180 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومحظور تداولها بالأسواق ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ، وفقاً لما ودر بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


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