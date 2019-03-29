سفير مصر بروما: إشادة كبيرة من أعضاء مجموعة الـ77 بمصر

كتب : أحمد جمعة

قام السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما ورئيس مجموعة الـ77 والصين بمنظمات الأمم المتحدة فى روما، بتسليم رئاسة المجموعة يوم 26 مارس الجارى إلى دولة جنوب السودان فى احتفالية عُقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المنظمة المستضيفة لفرع المجموعة فى روما، وذلك وسط مشاركة رفيعة المستوى من جانب وكالات الأمم المتحدة فى روما والجانب الإيطالى وأعضاء مجموعة الـ77. وقد شارك فى المراسم ممثلو منظمات روما الثلاث كل من خوسيه جراتسيانو داسيلفا مدير عام منظمة "الفاو"، وجيلبرت هونجبو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"، وأمير عبد الله نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، فضلا عن إيمانويلا دى رى نائبة وزير الخارجية الإيطالى للشئون الأفريقية والتعاون الدولى.

وأعرب السفير هشام بدر فى كلمته عن الشكر والتقدير لأعضاء مجموعة الـ77 على ثقتهم ودعمهم للرئاسة المصرية خلال عام 2018، بما كان له من أثر إيجابي فى دفع أولويات المجموعة والدفاع عن مصالحها وتأكيد رؤيتها فى مختلف أجهزة الرئاسة لمنظمات روما الثلاث ولجانها الفنية ذات الصلة خلال العام الماضي، وبما يتماشى أيضاً مع الدور الرائد الذى تقوم به مصر دوماً داخل منظومة الأمم المتحدة والنظام المُتعدد الأطراف بشكل عام للدفع بأولويات الدول النامية، ودعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه سفير مصر الشكر لرؤساء منظمات روما الثلاث، ونائبة وزير الخارجية الإيطالى لحرصهم على المشاركة فى مراسم تسليم رئاسة المجموعة، منوها بسعادته لتسليم رئاسة المجموعة لدولة جنوب السودان، ومؤكداً ثقته فى قدرتها على مواصلة العمل لحماية مصالح الدول النامية والدفع بأولوياتها خلال العام الحالي.

واستعرض السفير بدر أبرز الأنشطة التى قامت بها الرئاسة المصرية خلال العام الماضي، ومنها العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع وكالات روما الثلاث والدفع باتجاه زيادة دعم هذه الوكالات للدول النامية في إطار مساعيها لتحقيق أجندة التنمية 2030 وتنفيذ الأهداف التنموية المستدامة، لاسيما القضاء على الفقر وإنهاء الجوع ومعالجة كافة أشكال سوء التغذية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخلق فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، فضلاً عن تعزيز الاهتمام وإعطاء أولوية أكبر لمجالات التعاون فيما بين دول الجنوب في إطار عمل وكالات روما الثلاث باعتبارها أداة رئيسية لدعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى ختام الاحتفالية، تسلم السفير هشام بدر شهادة تقدير من المندوبة الدائمة لجنوب السودان على الجهد المتميز خلال فترة رئاسة المجموعة في عام 2018.