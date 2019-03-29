video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2019

الجمعة، 29 مارس 2019 01:19 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-3-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.60 جنيه للشراء
 
4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.59 جنيه للشراء
 
4.62 جنيه للبيع
  

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.59 جنيه للشراء
 
4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53  جنيه للشراء
 
4.67  جنيه للبيع
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء
 
4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء
 
4.63 جنيه للبيع
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-3-2019

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اسعار الريال السعودى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة