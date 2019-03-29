رئيس مصلحة الضرائب: استعدادات كاملة لإنجاح موسم تقديم الإقرارات

كتب - أحمد يعقوب

تفقد عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، اليوم الجمعة ، منطقة جيزة أول ومأمورياتها ( العمرانية ، وفيصل ، وبولاق الدكرور) ، ومنطقة جيزة ثان والمأموريات التابعة لها (العجوزة والدقي والمهندسين ) وكذلك قام بزيارة منطقة القاهرة أول والمأموريات التابعة لها ( الخليفة والسيدة زينب ، ومصر القديمة ) رافقه في الجولة كل من محمد ماهر شحاته، مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مركز كبار الممولين ، ومحمد عبد الله رئيس قطاع المناطق الضريبية ،و مختار توفيق ،رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ، ورضا الشيمي، رئيس منطقة جيزة أول ، وعادل يوسف، رئيس منطقة جيزة ثان .

جاءت هذه الجولة للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للممولين ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام مؤكدا على أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد.

صرح "حسين" أن المصلحة قد قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام والذي سينتهي في 31 مارس للأفراد، وللشركات في 30 أبريل خاصة وأنه عام استثنائي بعد صدور قرار وزير المالية رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام الشخص الاعتباري ماعدا شركــــــــات الأشخاص( شركات الأموال ) أن يقدم اقرارا الكترونيا ، وكذلك إصدار قــــــــــرار رقم ( 695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا وذلك اعتبارا من يناير 2019 ، لافتا أنه حدث نجاح متميز خلال فترة تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال شهر يناير وفبراير ومارس 2019 .

وقال " رئيس مصلحة الضرائب " ، فى تصريحات صحفية ، إنه تم انشاء لجان بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية علي مستوي الجمهورية لتيسير تقديم الاقرارات والرد علي جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب علي الدخل وما يتضمنه من تيسيرات ، مشيرا إلى استمرار عمل لجنة التوعية الضريبية بالمركز المتميز الذي انشأته غرفة القاهرة بميدان الاوبرا لخدمة المجتمع التجاري الي جانب مراكز التوعية بالغرف التجارية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباتحاد الصناعات المصرية ، وأيضا بهيئة الاستثمار وكلها يمكن لرجال الاعمال والتجار تقديم اقراراتهم الضريبية بها بدلا من التوجه للمأموريات التابعين لها.

وأوضح " حسين " أنه تم اعداد أدلة ضريبية لتوزيعها علي جميع المأموريات لتمكين الممولين من التعرف علي جميع جوانب عملية تقديم الاقرارات الضريبية مع توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون ضرائب الدخل ،وأيضا تم انشاء لجنة توعية ضريبية وتلقي الإقرارات بنادي الصيد تزامنا مع موسم تقديم الاقرارات.

وأعلن أن مصلحة الضرائب ، انشأت ايضا مركزا لتلقي الاقرارات الضريبية بنقابة الصيادلة بمدينة القاهرة ، تطبيقا لبروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة والذي تم تحديثه ، لافتا إلى أن هذه المنافذ والمراكز تأتي تيسيرا علي المجتمع الضريبي وتخفيفا للتزاحم بالمأموريات الي جانب ان مأموري الضرائب بتلك المراكز سيقدمون كل مساعدة للممولين في ملء الاقرارات الضريبية والإجابة علي أية اسئلة لهم أو استفسارات.

وحول الاجراءات الأخرى التي اتخذتها المصلحة لإنجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية فإنها شملت ايضا اصدار العديد من الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية علي جميع الملفات الضريبية علي مستوي الجمهورية والتأكيد علي تيسيرات ضريبة الدخل ، وكذلك تم توقيع وتحديث حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب من أهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في(الشعبة العامة للمواد البترولية ) لنشاط مستودعات البوتاجاز ، وجاري الانتهاء من عقد بروتوكولات مع موزعي وتجار الأسمنت ، ومع نشاط الجزارة ، موضحا أنه أيضا تم تكثيف أعمال وحدة إدارة مخاطر الإقرارات والدين .

وأضاف " حسين " أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع الضريبة وذلك لكى يتحقق الالتزام الطوعي بأقل تكلفة فلقد قامت المصلحة بتنظيم أكثر من 400 ندوة على مستوى محافظات الجمهورية ، وتم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية لكل من المحاسبين والممولين ، بالإضافة إلى الندوات التي تم عقدها بالغرف التجارية ، موضحا أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات والأخبار الضريبية بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعي .

وصرح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بأنه نظرا لقرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2019 فلقد تقرر استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السادسة مساءً اعتبارا من يوم الأحد الماضي الموافق 24 مارس 2019 بما في ذلك أيام العطلات الجمعة والسبت ،وسيستمر العمل كذلك في المناطق والمأموريات حتى الساعة الثامنة مساءً وذلك يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 وذلك تيسيرا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني.