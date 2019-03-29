رئيس الوزراء العراقى: "داعش" سرطان يجب نتعاون لاستئصال فكره

بغداد أ ش أ

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسى لمنطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامى السيد علوى شهاب.

وذكر بيان مجلس الوزراء - أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن عبد المهدى رحب بمبعوث الرئيس الإندونيسى والوفد المرافق له، مؤكدًا أن إندونيسيا أكبر بلد إسلامى ونعتز كثيرًا بنهضتها الاقتصادية ونشعر بالتقارب بين البلدين والشعبين ونتطلع إلى الافادة من تجربتها الناجحة، مضيفًا، أن تنظيم "داعش" سرطان ويجب أن نتعاون ونعمل على استئصال فكره.

وقال المبعوث الرئاسي، إن إندونيسيا ترى فى العراق مثالاً ناجحًا لمواجهة الإرهاب والتطرف والانتصار عليهما وإحباط المخططات والأفعال المشينة، مبديًا رغبة بلاده بزيادة التعاون فى المجالات الاقتصادية والطاقة والاستثمار والعمل على تسهيل دخول المواطنين الإندونيسيين الذين يرغبون بزيارة المراقد الدينية فى العراق وتنظيم رحلات منتظمة فى هذا المجال الذى يعزز الحركة السياحية والعلاقة بين الشعبين المسلمين.