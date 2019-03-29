video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لقمة طارئة عقب فشل ماي في تمرير خطتها لـ "بريكست"

الجمعة، 29 مارس 2019 05:38 م
رئيس المجلس الأوروبي يدعو لقمة طارئة عقب فشل ماي في تمرير خطتها لـ "بريكست" ماى
بروكسل )أ ش أ(
إضافة تعليق

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، إلى عقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في العاشر من أبريل المقبل، على خلفية فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمرير اتفاقها لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في مجلس العموم للمرة الثالثة، في محاولة أخيرة منها لإنقاذ الاتفاق.

 

وكتب توسك على صفحته الرسمية على "تويتر"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، "في ضوء رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج، قررتُ دعوة المجلس الأوروبي إلى الانعقاد في 10 أبريل".

ويأتي موعد القمة التي يدعو إليها توسك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي للندن في حال لم يصوت البرلمان لصالح اتفاق حول "بريكست"، حيث سيكون على ماي أن توضح الخطوات التي ستتخذها بريطانيا خلال موعد أقصاه 12 أبريل، أو ستواجه احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد إعلان تيريزا ماى نيتها الاستقالة..تعرف على الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة بريطانيا.. بوريس جونسون يتصدر القائمة ويواجه منافسة قوية من دومنيك راب وجيريمى هانت..وفرص ساجد جاويد تتضاءل فى ظل زيادة الانتقادات

بريكست

بريطانيا

تريزا ماى




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة