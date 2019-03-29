رئيس البرلمان العراقى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى تعزيز التعاون

بغداد أ ش أ

بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجالات محاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، الخميس ، أن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات محاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، ومناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، واستمرار الجهود فى مكافحة الإرهاب ، وملف تأمين الحدود وهزيمة داعش نهائيا ، ومنع عودتها مرة أخرى، والتأكيد على الالتزام بسيادة العراق وأمنه وازدهاره.

كما تطرَّق اللقاء إلى ضرورة بذل الجهود من قبل المجتمع الدولى بملف الإعمار والاستثمار والانفتاح على المجتمع العربى الدولى لدعم الحكومة العراقية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية؛ للقضاء على البطالة الذى يسهم فى إعادة الاستقرار.