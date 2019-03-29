دواوين الوزارات..التعليم تنفى تحديد موعد وآلية امتحانات نهاية العام الصف الأول الثانوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة الرى :
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الأوقاف:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
"الكهرباء توجه رؤساء الشركات لللتيسير على محدودى الدخل لسداد مديونتهم.. التقسيط على 3 أشهر بدلا من رفع العداد وإحالة من يخالف الضوابط ويسئ التعامل مع المشتركين للتحقيق.. و"جنوب القاهرة" الأكثر رفعا للعدادات
وزارة القوى العاملة:
وزارة التنمية المحلية:
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