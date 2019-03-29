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دواوين الوزارات..التعليم تنفى تحديد موعد وآلية امتحانات نهاية العام الصف الأول الثانوى

الجمعة، 29 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات..التعليم تنفى تحديد موعد وآلية امتحانات نهاية العام الصف الأول الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – على عبد الرحمن
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
وزارة الصحة:
 
 
 
وزارة التموين:
 
 
 
 
 
وزارة الرى :
 
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى:
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
 
وزارة النقل:
 
 
 
 
وزارة الزراعة:
 
 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 
وزارة التنمية المحلية:
 
 
 
 
 

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