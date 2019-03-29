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الجمعة، 29 مارس 2019 06:07 ص
خالد صلاح
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حلف "الناتو" يقرر إبقاء ينس ستولتنبرغ أميناً عاماً لمدة عامين آخرين

الجمعة، 29 مارس 2019 06:00 ص
حلف "الناتو" يقرر إبقاء ينس ستولتنبرغ أميناً عاماً لمدة عامين آخرين ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف "الناتو"
بروكسل أ ش أ
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قرر حلف شمال الأطلنطى (الناتو)، مد فترة تولى ينس ستولتنبرغ أمانته العامة للحلف لعامين آخرين، ما يجعل فترة رئيس الوزراء النرويجى السابق واحدة من أطول فترات تولى هذا المنصب فى الحلف.

وعبر ستولتنبرغ ، الخميس ، عن امتنانه إلى الحلف ، قائلاً إنه تشرف بهذا القرار الذى أيده 29 عضواً بالحلف والذى يدل على ثقتهم به ، محذراً من ناحية أخرى من أنه "نواجه أكبر التحديات الأمنية خلال جيل واتطلع إلى استمرار العمل مع كل الحلفاء لتكييف وتحديث حلف الناتو".

وعقب هذا القرار، فإنه من المتوقع أن يظل ينس ستولتنبرغ أميناً عاماً للحلف حتى سبتمبر 2022، حيث تولى هذا المنصب عام 2014.

 


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ينس ستولتنبرغ

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