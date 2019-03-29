حالة الطقس اليوم الجمعة 29/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، و تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط علي البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

و يكون الطقس لطيفاً بوجهٍ عام، يميل للدفئ قليلاً في مناطق الأغوار و البحر الميت و خليج العقبة.

وتغطي سماء المملكة كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، و يتوقع هطول زخات محلية من الأمطار في العديد من المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : جنوبية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج (20-30سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً

يستمر الطقس دافئ بشكل أكبر من المعتاد في مختلف المناطق.

وتهطل زخات متفرقة من الأمطار في شمال ووسط وشرق المملكة خاصة خلال ساعات المساء الأولى.

وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تتحول بعد منتصف الليل الى جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط فوق الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زحات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.