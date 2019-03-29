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جمهورية لوهانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة وقصف أراضيها

الجمعة، 29 مارس 2019 08:15 ص
جمهورية لوهانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة وقصف أراضيها عناصر من الجيش الاوكرانى
موسكو /أ ش أ/
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اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ست مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال ممثل جمهورية لوهانسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إنه خلال الـ24 الماضية، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أن أراضى جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية فى جليبوك ولجفينوفو ولاوزوفية وسوكولونيكي، باستخدام قذائف مدفعية من العيار الثقيل ومدافع هاون عيار 120 و82 ملم، وأسلحة خفيفة".

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق نحو 100 قذيفة باتجاه أراضى لوهانسك.

 


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خرق الهدنة




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