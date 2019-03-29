جلسة عرفية تنهى خلاف بين عائلتين بقرية مرتضى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أنهت جلسة عرفية خلاف بين عائلتي "غلاب" و"شتا" بقرية مرتضي التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ،بتواجد الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ،بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات،والقيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار رؤوس العائلات،عقب مقتل سيدة وإصابة 8 آخرين إثر وقوع اشتباكات بين العائلتين في شهر سبتمبر 2018.

وقررت الجلسة ، التي عقدت في دار المناسبات بقرية مرتضي ،بفرض مليون جنيه للمتوفاة وتهجير أسرة "حمدي بيومي خير الله شتا" خارج القرية،بالإضافة إلي صرف تعويض للمصابتين الاخرتين فى الحادث وقيمته 50 ألف جنية وهما الحاجة سبيله 30 ألف جنية والحاجة وفاء 20 الف جنيه.

ترأس الجلسة المحاسب عصام عبدالغفار، عضو مجلس النواب الأسبق، وعضوية محمد رضوان، بقرية مسير،وحامد هلال، بمركز الرياض،والمهندس محمد عياد، بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة،وفرج عرابى، بمحافظة البحيرة، تحت اشراف اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ،واللواء محمد عمار مدير أمن كفر الشيخ .