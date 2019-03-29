جامعة الوادي الجديد تستضيف مهرجان ألعاب الجنوب بمشاركة 7 جامعات

وقال الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الجامعة تستضيف لأول مرة مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في الفترة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في إطار تفعيل برامج الممارسة الرياضية بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأضاف أن المهرجان ينفذ بمشاركة جامعات أسوان، جنوب الوادي، سوهاج، أسيوط، وأزهر أسيوط، بني سويف والوادي الجديد وسيتم تنفيذ ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة وغيرها من الألعاب الرياضية بجانب البرامج الثقافية وفقرات الفنون الشعبية والألعاب الشعبية التي تعكس ثقافات طلاب جامعات الجنوب المشاركين في المهرجان، بجانب تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بمقومات المحافظة المختلفة.

من جانبه أكد محمد فكري، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، التنسيق مع جامعة الوادى الجديد لضمان نجاح المهرجان الشبابى الطلابى الذي ينفذ لأول مرة وسيتضمن عدة فقرات منها ألعاب الشعبية، وحفل تكريم، ومسيرة شبابية، وحوارا مفتوحا مع الشباب المشاركين.