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تونس: نسعى لتنسيق رد فعل عربى على قرار أمريكا بشأن الجولان المحتل

الجمعة، 29 مارس 2019 01:47 م
تونس: نسعى لتنسيق رد فعل عربى على قرار أمريكا بشأن الجولان المحتل قمة تونس
رسالة تونس مصطفى عنبر
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قال خميس الجهيناوى، وزير خارجية تونس، اليوم الجمعة، إن بلاده تنسق الجهود مع دول عربية أخرى لاحتواء أي تداعيات لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.
 
وقال الجهيناوى، فى كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزرلء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية فى تونس، "سنعمل مع بقية الدول العربية الشقيقة والمجموعة الدولية على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".
 
وتسلمت تونس الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية قبيل القمة العربية السنوية التى تنطلق يوم الأحد القادم.

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