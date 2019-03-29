"تنمية المشروعات" يحصل على جائزة التميز من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

كتب - إسلام سعيد

أعربت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، عن اعتزازها بحصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة التميز "للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية" المقدمة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن أنشطة الجهاز فى إطلاق وبدأ تنفيذ استراتيجية دعم التجمعات الانتاجية الطبيعية بجمهورية مصر العربية ونجاحه فى تنفيذ مبادرة "برنامج قرية واحدة منتج واحد".

وأشارت نيفين جامع، إلى أن هذه الجائزة تعكس ثقة الهيئات والمؤسسات العربية والدولية فى الدور الذى يقوم به الجهاز فى الفترة الحالية للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية بأهمية رعاية مشروعات الشباب وتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية للتوسع فى إقامة هذه المشروعات لضمان استمرارها ونجاحها.

وأكدت على الاهتمام الكبير الذى يوليه المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بكافة الأنشطة التنموية التى يقوم بها الجهاز وخاصة تنمية التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر ورفع قدراتها الانتاجية والتسويقية بهدف تطوير المستوى المعيشى للعاملين فيها وزيادة مساهمتها فى موارد الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أن هذه الجائزة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة والتعاون المثمر بين الجهاز ومختلف الوزارات والمحافظات والجمعيات الأهلية فضلا عن الجهات الدولية للنهوض بهذه التجمعات وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها ورفع انتاجيتها وتنمية مهارات العاملين فيها.

وذلك من خلال إطلاق وبدء تنفيذ استراتيجية دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية والتى يتبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم حصر عدد 145 تجمع إنتاجى طبيعى بمصر والتخطيط لتنمية عدد منهم على مراحل مختلفة، ووصلت بالفعل الى نتائج اقتصادية ملموسة فى دعم التجمعات الانتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوى والكليم وقطاع الصناعات اليدوية والتراثية بالعديد من المحافظات.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل عدة محاور منها الابتكار والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، والتطوير المهارى للعاملين بالتجمعات، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية والدعم التسويقى لتطوير الكفاءة الجماعية للمشروعات والمنشآت العاملة بتلك التجمعات الإنتاجية.

وحول مبادرة مشروع قرية واحدة منتج واحد الذى حصل على اشادة خاصة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أشارت نيفين جامع، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة فى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا خاصة فى المناطق الريفية وتطوير قدراتها الصناعية والمهنية، حيث أن الدراسات الاستثمارية والاجتماعية أكدت على وجود مهنة أو حرفة ترتكز عليها الموارد الاقتصادية لكل قرية وهو ما يطلق عليه التجمعات الإنتاجية الطبيعية، فبعض القرى مشهورة بصناعات غذائية أو زراعية مثل إنتاج الألبان والخرشوف أو صناعات حرفية هامة مثل السجاد اليدوى والكليم وأيضاً بعض الحرف التى تعانى من خطر الاندثار مثل البردى .. ورغم المجهود الكبير الذى تقوم به السيدات فى هذه الصناعات والحرف الا ان المردود المالى يكون ضعيف بسبب تعاملهم فى السوق بشكل منفرد وعدم معرفتهم بأساليب تطوير هذه المنتجات بالإضافة الى عدم تدريبهم على الإدارة و التسويق. لذلك عمل الجهاز على رصد هذه القرى والتعاون مع الشركاء نحو تقديم الدعم المالى والمهارى والتسويقى لهؤلاء السيدات بشكل جماعى وتطوير منتجاتهم لتلائم احتياجات الأسواق المحلية والعالمية مما أدى الى زيادة الإنتاجية وزيادة الموارد المالية لهن.

وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة للمرأة، قد قام بأربع مشروعات ناجحة فى اربع قرى ومناطق ريفية وتم بالفعل تطوير المنتج المشهور بهذه المناطق وهم انتاج الألبان بقرية جعفر، مركز الفشن بمحافظة بنى سويف وصناعة تجهيز الخضر (الخرشوف) بمنطقة سيدى غازى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة وصناعة السجاد اليدوى بقرية ساقية أبو شعره بمحافظة المنوفية وصناعة البردى بقرية القراموص بمحافظة الشرقية.

واوضحت ان هذه التجربة الناجحة التى قام بها الجهاز جعلت هذه التجمعات الانتاجية والحرفية اكثر تنظيما وطورت منتجات السيدات العاملات فيها بالإضافة الى تنمية روح العمل الجماعى فيما بينهن. وقد استفاد من هذه المشروعات حوالى 900 سيدة مما ساهم فى رفع مستوى المعيشة لهن ولأسرهن بالإضافة الى ازدهار هذه المنتجات والصناعات وتوفير عدد من فرص العمل الغير مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات قد قام باستلام الجائزة بالنيابة عن نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز.