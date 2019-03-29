تعرف على خدمة سيارات الضبطية القضائية والشاشات الإلكترونية لحماية المستهلك

أطلق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة، خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية"، وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول خدمة سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك فى نقاط محددة:

1- توفير 16 سيارة عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر

2- السيارات مجهزة بخدمة "جى بى إس" لمتابعة خط سيرها والتحكم فى تحركاتها .

3- ستتواجد السيارات فى الأسواق وكذلك فى المرور على المولات التجربة، مما سيسهل عمل العاملين بالجهاز.

4- إطلاق أيضًا خدمة الشاشات الإلكترونية فى الأماكن العامة مثل محطة مصر وغيرها من الأماكن التى يتردد عليها المواطنون بشكل كبير.

5- الشاشات الإلكترونية تتيح خدمة جديدة للمواطنين يستطيع من خلالها المواطن تقديم أى شكوى لديه من خلال هذه الشاشات.

6- سيتم توفير هذه الشاشات فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وشرم الشيخ كمرحلة أولى .